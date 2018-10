Etter en sommer preget av sprengvarme og tørke, peker regjeringen på Parisavtalen som en nøkkel i arbeidet med å nå klimamålene, både globalt og lokalt.

– Parisavtalen er vårt viktigste internasjonale rammeverk. I desember vedtas kjøreregler for hvordan landene skal følge opp avtalen. Norge skal være pådriver, sa kong Harald da han leste trontalen under den høytidelige åpningen av det 163. Stortinget tirsdag ettermiddag.

– Sommeren 2018 kom med varmerekorder og tørke. Et mer ekstremt vær har blitt mer vanlig. Det er avgjørende at verden når sine klimamål. Norge skal oppfylle våre utslippsmål i samarbeid med EU, sa han.

Trontalen er ført i pennen av statsministeren, og skal redegjøre for regjeringens viktigste politiske mål for året som kommer, og bygger som oftest på regjeringsplattformen. Selv om regjeringen siden forrige trontale ble holdt er utvidet med Venstre, var det lite annet som minnet om nyheter i talen som ble lest tirsdag.

Statsminister Erna Solberg (H) varsler fortsatt stø kurs, som er staket ut i Jeløya-plattformen.



