Regjeringen vil åpne 5.–10. klasse og videregående mandag, men gir fleksibilitet

Regjeringen vil åpne 5.–10. klasse og videregående skoler mandag, men gir én ukes fleksibilitet til lokale tilpasninger, etter det NTB forstår.

Dermed vil det kunne bli ulik oppstart for skolene i ulike deler av landet.

Regjeringen satt torsdag ettermiddag i regjeringskonferanse for å vedta et veikart for gjenåpningen av Norge. Beslutningen om skoleåpningen vil bli kunngjort sammen med øvrige lettelser på en pressekonferanse torsdag klokken 18.

Skolene ble stengt ned 12. mars, men 1.–4. trinn ble åpnet igjen 27. april.