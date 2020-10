Regjeringen vil droppe tilfluktsrom

Regjeringen vil legge ned tilfluktsromsordningen og i stedet lage en ny ordning med trygge oppholdssteder for sivile.

Det går fram av samfunnssikkerhetsmeldingen, som regjeringen la fram fredag.

Regjeringen vil be Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DBS) vurdere og foreslå kriterier for trygge oppholdssteder.

– Tilfluktsromsordningen i sin nåværende form avvikles når det er etablert en ny ordning for trygge oppholdssteder for befolkningen, heter det i meldingen.

Oppholdsstedene skal brukes av sivile «ved evakuering i hele krisespekteret», heter det i meldingen.

(©NTB)