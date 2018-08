Regjeringen vil endre boliglov

Regjeringen vil foreslå endringer i avhendingsloven for å skyve mer ansvar over på selger og de profesjonelle partene i et boligsalg.

Forslaget til endring har ifølge Dagens Næringsliv tre hovedpunkter. Blant annet ønsker regjeringen å fjerne forbeholdet om at «boligen selges som den er».

– Nå må man vise til at en mangel er «vesentlig» for å klage, men ved å ta bort forbeholdet kan mange flere mangler kunne gjøres gjeldende, sier statssekretær Sveinung Rotevatn (V) i Justisdepartementet til avisa.

De andre forslagene omfatter en presisering av det alminnelige mangelsbegrepet og en presisering av kjøperens undersøkelsesplikt og krav til tilstandsrapportene. Det skal gjøre det lettere å vurdere om en mangel er vesentlig eller ikke. I tillegg ønsker man at tilstandsrapporter, takster og lignende blir standardisert, slik at disse ikke blir en kilde for langtekkelige diskusjoner mellom partene i en konflikt.

Justisdepartementet har i sommer gjennomført en høring om endring av avhendingsloven. Forrige uke ble det i tillegg holdt et møte der høringsinstansene kunne komme med kommentarer til et konkret forslag til endringer.

