Regjeringen vil gi 181 millioner til barn i lavinntektsfamilier

Regjeringen kommer med flere tiltak for å bekjempe barnefattigdom i neste års statsbudsjett. Til sammen settes det av 181 millioner kroner, skriver VG.

Både statsminister Erna Solberg (H), finansminister Siv Jensen (Frp) og kulturminister Trine Skei Grande (V) lanserte regjeringens nye tiltak for bekjempelse av barnefattigdom i Espira Torshovdalen barnehage på Sagene i Oslo fredag, skriver VG.

Totalt settes det av 181 millioner kroner, og av disse skal 46 millioner kroner gå til gratis kjernetid i barnehage for toåringer fra familier med lav inntekt. Bostøtteordningen for barnefamilier og andre store husstander styrkes med 60 millioner kroner.

Samtidig skal om lag 40 millioner kroner gå til områdesatsing. Dette er et tiltak for å bidra til inkludering og likeverdige levekår i utsatte byer, og til sammen vil regjeringen bevilge 220 millioner kroner til områdesatsinger i Oslo, Drammen, Bergen, Trondheim og Stavanger neste år.

20 millioner kroner settes av til oppfølgings- og losfunksjoner for ungdom, mens 10 millioner kroner øremerkes et pilotprosjekt for dekking av utgifter ved deltakelse i fritidsaktiviteter for barn i familier med lav inntekt. I tillegg går 5 millioner kroner til ferietiltak for barn fra lavinntektsfamilier i regi av Røde Kors og Den Norske Turistforening, skriver avisen.

Regjeringen legger fram forslag til statsbudsjett for 2019 8. oktober.

