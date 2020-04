Regjeringen vil gi reiselivet seks ganger lenger tid til å refundere reiser

For å hjelpe en kriserammet reiselivsnæring foreslår regjeringen å forlenge pakkereisearrangørenes frist for å betale tilbake avbestilte reiser til tre måneder.

I dag har reiselivet en frist på 14 dager for å betale tilbake avbestilte reiser. Regjeringen foreslår også at tiltaket som skal gi reisebransjen tid til å få oversikt over koronautbruddets konsekvenser, skal gis tilbakevirkende kraft.

– Med dette grepet kan flere unngå konkurs, sier barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad (KrF).

Et forslag sendes på høring mandag, med høringsfrist satt til dagen etter, tirsdag 7. april. Næringsminister Iselin Nybø (V) sier forslaget kan være avgjørende for å sikre et fungerende reiseliv også etter at smitteverntiltakene oppheves.

