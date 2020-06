Regjeringen vil ha innspill til nytt navn på fylkesmannen

Fra 1. januar skal statens øverste representant i fylket ikke lenger kalles fylkesmann. Fortsatt er ikke den nye tittelen klar – og regjeringen ber om innspill.

Endringen omfatter både stillingen og navnet på virksomheten, opplyser Kommunal- og moderniseringsdepartementet søndag.

Departementet understreker viktigheten av at stillingstitler i offentlig sektor markerer at stillingene er åpne både for kvinner og menn.

– Vi trenger de aller beste hodene til å jobbe i staten – uavhengig av om de er kvinner eller menn, sier kommunal og moderniseringsminister Nikolai Astrup (H).

