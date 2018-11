Regjeringen vil ha manuell telling av stemmer

Regjeringen går inn for at stemmene skal telles for hånd ved alle fremtidige valg. – Det skal ikke herske noen tvil om valgresultatet, sier kommunalministeren.

I forbindelse med fjorårets stortingsvalg oppsto det en debatt om hvorvidt man kunne stole på maskintelling av stemmesedlene. For å feie all tvil av banen, sender kommunalminister Monica Mæland (H) torsdag ut et forslag om å endre valgforskriften.

– Vi gjør det fordi tillit er helt avgjørende i valg. Det skal ikke herske noen tvil om at valgresultatet er riktig, sier hun til NTB.

I forkant av stortingsvalget påla regjeringen manuell telling gjennom et engangspålegg, men dette foreslås nå innført permanent.

Vil avverge usikkerhet

Rundt halvparten av kommunene har uansett ikke systemer for maskintelling, men de andre må nå forberede seg på å bruke mennesker i tillegg til maskinene.

– Nå er vi tidlig ute med å varsle om dette. Man fikk kort frist ved forrige valg, men det forsinket ikke valgresultatet. Det viktigste er å få korrekt resultat, men dette vil bety litt mer arbeid for kommunene, sier Mæland.

Hun understreker at man ikke har noen grunn til å tvile på at tellemaskinene fungerer som de skal.

– Men det at det skapes debatt rundt det, kan føre til at noen føler usikkerhet. Det ønsker vi å avverge, sier kommunalministeren.

Ved valg i Norge telles alle stemmer tre ganger, som bestemt i valgloven: En foreløpig førstegangstelling i valglokalet, en endelig opptelling av valgstyret og til sist en kontrolltelling i regi av fylkesvalgstyret.

Det er den første tellingen som nå foreslås gjort manuelt. Hos fylkeskommunen telles stemmesedlene maskinelt.

For små stemmesedler

Departementet foreslår også noen andre endringer i valgforskriften.

Enkelte kommuner og fylkeskommuner skal velge flere representanter enn det er plass til på dagens stemmesedler ved valget neste år, og derfor foreslås det å endre bestemmelsene om utformingen.

I tillegg vil regjeringen fjerne bestemmelsen om at forhåndsstemmer skal sendes med A-post, siden A-post og B-post er slått sammen.

