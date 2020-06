Regjeringen vil oppdatere oversikt over godkjente reiseregioner ofte

Oversikten over områder som ikke oppfyller reisekriteriene, skal oppdateres minst hver 14. dag.

Innreiserestriksjoner og karantenetiltak vil innføres på nytt, dersom det oppstår ny smittespredning i en region som i dag oppfyller kriteriene. Motsatt vil grensene også kunne åpnes til regioner som etter hvert kan komme til å oppfylle kriteriene.

Kriteriene for å fjerne reiserestriksjonene fra Norge til de nordiske landene omfatter blant annet antall smittede i forhold til folketall, antall innleggelser på intensivavdelinger og hvor stor andel som tester positivt.

Det dreier seg også om testregimer og systemer for smittesporing og informasjon.

Helseminister Bent Høie (H) sier at flere av regionene i grensetraktene til Sverige er svært nære på å komme inn på listen over godkjente regioner, mens Helsedirektoratets direktør Bjørn Guldvog på fredagens pressekonferanse slo fast at Bohuslän, der for eksempel Strömstad befinner seg, ligger langt unna å kunne bli godkjent.

