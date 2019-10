Regjeringen vil prioritere politireformen

Regjeringen lover at neste år skal målet om to politifolk per 1.000 innbyggere være oppfylt.

Løftet ble gitt i trontalen som kong Harald holdt på vegne av regjeringen da Stortinget ble åpnet til en ny sesjon onsdag. – Målet om to politifolk per 1.000 innbyggere skal nås i 2020, heter det i talen, der regjeringen også slår fast at den vil prioritere å gjennomføre politireformen. Regjeringen bruker imidlertid ikke begrepet «nærpolitireform» om den omstridte reformen. Ifølge lekkasjer fra neste års statsbudsjett skal politiet styrkes med 350 millioner kroner i 2020. (©NTB)