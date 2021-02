Regjeringen vil tillate koronavaksinering på apotekene

Regjeringen vil la farmasøyter på apotekene få sette koronavaksiner. Forslaget blir sendt ut denne uka, skriver Dagens Medisin.

– Vi legger til rette for at farmasøytenes rekvireringsrett for covid-19 vaksiner kan tre i kraft på kort varsel, i den grad dette blir nødvendig, sier statssekretær Anne Grethe Erlandsen i Helse- og omsorgsdepartementet til Dagens Medisin.

Departementet sender forslaget om å la farmasøyter rekvirere koronavaksiner i løpet av denne uka. En rekvireringsrett innebærer at farmasøyter på apoteker vil kunne bestille og sette vaksiner.

Tidligere har helse- og omsorgsminister Bent Høie (H) sagt i et svar på et spørsmål i Stortinget at departementet vurderer å foreslå dette.

