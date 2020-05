Regjeringens mål om massetesting utsatt

Regjeringen har i det stille utsatt sitt mål om å ukentlig teste 300.000 nordmenn for koronasmitte.

Helsedirektør Bjørn Guldvog la 24. april ned et pålegg om et samlet nasjonalt mål om at 5 prosent av befolkningen i kommunene skulle koronatestes.

To uker senere er regjeringens ambisjon i det stille lagt til side, skriver Aftenposten. I et brev sendt 7. mai har kommunene i stedet fått beskjed om at det holder å teste 1,5 prosent av befolkningen, altså rundt 100.000 personer i uken.

I praksis testes nå cirka 0,35 prosent av befolkningen i Norge hver uke, ifølge avisa.

Helse- og omsorgsminister Bent Høie (H) sier det ikke handler om at ambisjonsnivået er nedjustert, men at det er gjort en ny vurdering basert på ny kunnskap. Foreløpig er kommunene bedt om å teste 1,5 prosent, men nivået vil øke til 5 prosent i høst.

– Det er tilstrekkelig nå når vi har kontroll og det er lite smitte i samfunnet, sa Høie på regjeringens pressekonferanse mandag.

Han tilføyde at massetesting kan gå ut over andre viktige oppgaver, som skole og helsetjeneste, og at det var bakgrunnen for kontrabeskjeden til kommunene.

