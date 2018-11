Regjeringspartiene med nytt tilbud til KrF

Statsminister Erna Solberg (H) bekrefter at det pågår regjeringssamtaler med KrF samtidig som det forhandles på Stortinget om neste års statsbudsjett.

– Det jeg kan si er at vi møtes. Det er hyggelige og konstruktive samtaler, men vi er kun i startfasen. Først skal vi få på plass et budsjett. Uansett vil jeg ikke spekulere i hvordan sluttresultatet blir, sa Solberg da hun innledet Høyres sentralstyremøte søndag ettermiddag.

Statsministeren understreket at en utvidelse av regjeringen forutsetter at alle fire partier kan stå inne for det.

– Veien dit er brolagt med forhandlinger, kompromisser og krevende diskusjoner, la hun til.

Hun mente at spenningen i norsk politikk fram mot KrFs veivalg 2. november, der et knapt flertall sa ja til å undersøke mulighetene for å gå inn i regjering med Høyre, Fremskrittspartiet og Venstre – vil fortsette også i de neste ukene.

– Det har vært spennende og spesielt. Også de neste ukene blir spennende. Forhåpentligvis får landet en ny ikke-sosialistisk flertallsregjering, sa Solberg.

Nær streken

Halvannen time på overtid la regjeringspartiene søndag fram et nytt tilbud til KrF i forhandlingene på Stortinget om neste års statsbudsjett.

Venstres finanspolitiske talsmann Abid Raja la an en optimistisk tone, mens Fremskrittspartiets finanspolitiske talsmann Helge André Njåstad varslet at det ikke er veldig mye mer å gå på.

– Jeg vil tro at KrF vil mene at dette helt ferske tilbudet er betydelig bedre enn sist vi så dem. Vi nærmer oss slutten og forhåpentlig når vi fristen tirsdag, sa Raja.

– Vi har kommet KrF i møte i hvert eneste møte. Nå nærmer vi oss streken, understreket Njåstad.

Ifølge Asheim gjenstår det flere enkeltsaker før forhandlingene er i mål.

Barnetrygden

KrFs hovedkrav er en økning av barnetrygden for lavinntektsfamilier, finansiert gjennom økt skatt for de med inntekt over 2 millioner kroner. Dette er fortsatt den store nøtten i budsjettforhandlingene. Regjeringspartiene har blankt avvist en økning av det samlede skatte- og avgiftstrykket.

Ropstad ville før søndagens møte ikke kommentere om det er et mulig kompromiss å skru på skattemodellen uten å øke skattene samlet.

– Det får vi ta i forhandlingsrommet, sa han.

Solberg tror på løsning.

– Jeg tror det er mulig å finne løsninger på de utfordringene. Grunnen til at vi er opptatt av skatte- og avgiftsnivået, er for å sikre at vi også på lang sikt har råd til å finansiere gode ordninger for barnefamiliene. Da må vi ha bedrifter og arbeidsplasser, sier Solberg til NTB.

Statsminister Erna Solberg taler til Høyres sentralstyre søndag ettermiddag Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

Ny grønn avgift?

Om KrF vil legge inn kreative forslag i tolvte time – som plastposeavgift eller flyseteavgift – kunne Ropstad ikke utelukke.

– Vi har hatt mange gode forslag til inndekning. Så jeg har forventninger om at vi skal komme i mål enten ved å kutte utgifter på noen områder, eller øke avgifter på miljø slik at det lønner seg å velge grønt, antydet han.

Taus om abort

Lørdag protesterte over 8.000 mennesker mot endringer i abortloven i en demonstrasjon utenfor Stortinget. Solberg unngikk å nevne abortsaken i talen til sentralstyret.

– Det var ikke et naturlig tema, sier hun til NTB.

Men etter talen måtte Solberg svare på flere spørsmål om abortsaken fra journalistene. Hun gjentok at Høyres premiss for å forhandle med KrF om abortlovens paragraf 2 c, som åpner for abort etter tolvte uke når det er fare for barnets liv, er at det blir endringer i andre deler av paragraf 2 som i sum ikke svekker kvinners rettigheter.

Sandpåstrøer

Ifølge Solberg vil en borgerlig flertallsregjering jobbe på en helt annen måte enn under de åtte rødgrønne regjeringsårene med Arbeiderpartiet, Senterpartiet og SV.

Ifølge henne var regjeringen i årene 2005–2013 en sandpåstrøer for regjeringens underutvalg, og Stortinget redusert til et ekspedisjonskontor for samme utvalg.

– Regjeringen skal fungere som et kollegium. Kjøttvekta skal ikke avgjøre alt. Det er viktig for demokratiet at Stortinget fortsatt er med på å påvirke viktige avgjørelser og forblir en sentral arena for politisk debatt, sier Solberg.

