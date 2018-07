Regnet fortsetter i hele landet

Etter litt etterlengtet nedbør i helgen fortsetter bygene utover uka. På Vestlandet er det sendt ut farevarsel.

Etter det som for mange var en regntung helg ser det ut til at sommertørken tar seg en liten pause. I løpet av uken blir det kraftige byger flere steder.

- I morgen blir det en del regnbyger både på Vestlandet og på Østlandet, sier statsmeteorolog John Smits til Nettavisen.

Farevarsel på Vestlandet

På Vestlandet, sør for Stad, er det sendt ut farevarsel om kraftig nedbør fra tirsdag kveld.

– Nedbøren vil være av varierende intensitet. Det er ventet utbredt torden, spesielt tirsdag ettermiddag. Plasseringen av de største mengdene er fortsatt usikker, men lokalt kan det komme 40–60 millimeter i løpet av tirsdag ettermiddag og tidlig kveld, står det i varselet.

Farevarselet fra Meteorologisk institutt har oransje nivå. Det vil si at det ligger på nivå to av tre, og innebærer at konsekvensene kan bli omfattende og at folk bør være forberedt, skriver NTB.

Også på Østlandet blir det vått noen steder, og etter hvert vil bygene også dukke opp lengre nord, forteller Smits. Her vil det bli enkelte regnbyger i indre strøk, mens det blir opphold i ytre strøk.

- Fra og med onsdag vil det komme noe lettere vær, men med noen regnbyger og litt kjøligere luft. Også i nord vil det komme noen regnbyger, sier Smits.

Tirsdag ettermiddag og kveld er det ventet intens nedbør med torden på #VestlandetsørforStad. Lokalt kan det komme 40-60 mm på seks timer 💦 Sjekk farevarsel her: https://t.co/sb4X9as5HV pic.twitter.com/iK4Ex5tj55 — Meteorologene (@Meteorologene) 30. juli 2018

Hjelper på tørken

Nedbøren er etterlengtet for mange, og mye tyder på at den verste tørken er over noen steder i landet.

- Ja, på vestlandet kommer det nå en god del. I sør og på Østlandet kommer det også byger, men så blir det lite igjen utover uken, sier Smits.

Samtidig er skogbrannfaren fortsatt høy lokalt, og særlig på Østlandet trenger vi mer regn før det virkelig monner.

- Det bøter jo på, men dette er byger, så ikke alle får. Da blir det en litt urettferdig og ujevn fordeling, påpeker Smits.

Regnet den siste tiden har gjort at skogbrannfaren på #Vestlandet er redusert. Det blir fremdeles bløtt de neste to dagene, særlig i morgen kveld 💦 Også #Østafjells kan man vente seg noen kraftige regnskyll tirsdag kveld, men lokalt vil skogbrannfaren fortsatt være meget stor! pic.twitter.com/rCvLWrMvoS — Meteorologene (@Meteorologene) 30. juli 2018

Lavere temperaturer

Tromsø opplevde natt sin aller første tropenatt natt til mandag, og varme temperaturer har det vært over store deler av landet. Fredag var det varmerekorder flere steder i landet, og på førsteplassen, i Oslo, viste gradestokken hele 34,6 grader. Nå får vi imidlertid kjenne på noen litt lavere temperaturer.

- På litt lengre sikt så ser det ut som vi får litt kjøligere temperaturer over hele landet, men det blir ikke kjempekaldt. Noen kystområder kan bli litt kalde, forteller Smits.

Uka begynner med ganske høye temperaturer i hele #Norge! Men som vi ser på animasjonen vil kjøligere luftmasser gli innover landet frem mot helga og gi litt lavere temperaturer, spesielt i Nord-Norge 🌡️ I sør vil man nok også merke endringer i løpet av lørdag og søndag! pic.twitter.com/c9yehXRcl9 — Meteorologene (@Meteorologene) 30. juli 2018

