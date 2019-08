Regnskogfondet har samlet inn millioner i forbindelse med Amazonas-branner

Regnskogfondet har de siste dagene samlet inn 5,8 millioner kroner via Facebook i forbindelse med skogbrannene i Amazonas. Det opplyser organisasjonen til NTB.

Det er en tredel av hva Regnskogfondet samler inn fra privatpersoner på et helt år. I tillegg har organisasjonen fått rundt 600 nye Regnskogvoktere som vil støtte regnskogsaken med et månedlig beløp. Det har også kommet inn over en halv million kroner gjennom vipps og andre enkeltdonasjoner.

– Vi har lenge vært fortvilet over hva som skjer i Amazonas, men har følt oss litt alene. Nå er vi plutselig i den motsatte situasjon, der tusenvis av mennesker viser bekymring og vil støtte arbeidet. Det oppleves som en støtte og en tillitserklæring, men også en marsjordre til oss om å stå på enda mer for å redde regnskogen, sier generalsekretær Øyvind Eggen i Regnskogfondet til NTB.

Pengene som er samlet inn vil bli brukt til å styrke arbeidet for å bevare regnskog i Amazonas og andre steder gjennom ideelle organisasjoner som er uavhengig av myndighetene.

Ifølge det brasilianske romforskningsinstituttet Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE) er det til nå i år registrert 76.720 skogbranner i Brasil. Det er det høyeste tallet som INPE har registrert siden 2013. Over halvparten av brannene er i Amazonas-området.

Brannene har fått mye oppmerksomhet den siste uka. Miljøaktivister troppet fredag opp utenfor residensen til Brasils ambassadør i Oslo for å vise motstand mot avskogingen av Amazonas.

Brasils president Jair Bolsonaro har fått internasjonal kritikk for å ikke gjøre nok for å beskytte regnskogen.

