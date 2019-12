Reiss-Andersen: Abiy har gjort en forskjell

Nobelkomiteens leder Berit Reiss-Andersen hyller fredsprisvinner Abiy Ahmed. – Du har utgjort en ekstraordinær forskjell, sier hun.

Abiy Ahmed er tildelt årets fredspris fordi han i løpet av sitt første halvår som statsminister i Etiopia greide å slutte fred med nabolandet Eritrea etter flere tiår med konflikt. Han har også satt fart i demokratiseringen i Etiopia.

– Den norske nobelkomiteen har full forståelse for at fred er noe som skapes sammen med andre. Vi har valgt å gi fredsprisen til deg alene fordi vi mener at du personlig har utgjort en ekstraordinær forskjell på flere områder, sa Nobelkomiteens leder Berit Reiss-Andersen i sin tale til prisvinneren i Oslo rådhus tirsdag.

– Du er blitt kalt en øyeblikkets mann, sa hun.

(©NTB)