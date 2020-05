Rekkehus overtent på Lillestrøm – ingen skadd

Alle beboere er gjort rede for i et rekkehus som var overtent på Lillestrøm mandag.

Bygget er fullstendig overtent, melder Øst politidistrikt.

– Nødetatene er på stedet og jobber, sa operasjonsleder Ronny Samuelsen i Øst politidistrikt til NTB.

Like etter opplyste politiet at alle beboere på åstedet er gjort rede for.

Brannen oppsto i et rekkehusområde i Korshagen på Skedsmo. Politiet fikk melding om brannen klokken 13.39 mandag.

