Reklamemarkedet fortsatt preget av pandemien

Reklameomsetningen via mediebyråene i Norge ble redusert med 20,6 prosent i årets fem første måneder sammenlignet med samme periode i fjor.

Koronasituasjonen har ikke sluppet taket, og reklamemarkedet preges fortsatt av pandemien. Etter årets fire første måneder viste reklameomsetningen en nedgang på 17,8 prosent.

Etter fem måneder var nedgangen på 20,6 prosent, opplyser Mediebyråforeningen.

Det ble omsatt reklame via mediebyråene for 3,29 milliarder kroner i årets fire første måneder, mot 4,15 milliarder samme periode i fjor. Alle kanaler går tilbake med unntak av «andre medier» som primært skyldes annonsering i utenlandske medier, viser tall fra Mediebyråforeningens mediebarometer.

Utendørs og kino var vinnere i fjorårets mediebarometer, men er i år rammet svært hardt. I løpet av årets fem første måneder faller kino med 53 prosent, mens utendørs går tilbake 44,1 prosent sammenlignet med samme periode i fjor.

– Når folk ikke har kunnet bevege seg ute, og kinoene har vært stengt, er jo dette ikke overraskende. Men nå er det jo åpnet opp for å gå på kino, og folk kan i større grad ferdes ute, så vi krysser fingrene for at dette synliggjøres i tallene for juni, sier daglig leder Merete Mandt Larsen i Mediebyråforeningen.

