Rekordfå trodde på økt smittespredning – så kom mutantutbruddet

Denne uken var det kun tre av ti som trodde på økt smitte i Norge i tida framover. Det var før utbruddet av mutert virus og nedstenging av Oslo-regionen.

I Opinions siste koronaundersøkelse svarte kun tre av ti at de trodde antallet nye tilfeller av koronasmitte ville øke i tida framover. 36 prosent trodde det ville bli færre, mens 34 prosent så for seg at smittetrykket ville stå på stedet hvil.

86.800 nordmenn ble spurt. Men de ble spurt før nyheten om utbruddet i Nordre Follo som i helgen førte til at det ble innført nedstenging av Oslo-regionen.

– Folks tro på økt smitte fremover stupte de siste ukene og til laveste nivå under hele pandemien, men nyheten om mutert villsmitte blir en game changer. Samt ikke minst en blytung beskjed for mange, sier seniorrådgiver Nora Clausen i Opinion.

(©NTB)

