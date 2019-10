Rekordhøy svenskehandel: Brusprodusentene håper på avgiftskutt

Et kutt i sukkeravgiften kan gi billigere brus i Norge og mindre svenskehandel. Akkurat det håper brusbransjen at regjeringen leverer i mandagens statsbudsjett.

– Vi håper at regjeringen har fått med seg at det er satt stadig nye rekorder i grensehandel og at konsekvensene av den avgiftsøkningen de gjorde nylig, ikke går over. De blir bare forsterket, sier leder Erlend Fuglum i Bryggeri- og drikkevareforeningen til NTB.

I andre kvartal i år handlet nordmenn for 3,9 milliarder kroner på andre siden av svenskegrensen, ifølge SBB. Det er høyere enn noen gang tidligere i samme periode.

Fuglum er overbevist om at billig brus lokker mange over grensen, og at penger dermed forsvinner ut av landet.

– Når avgiftsforskjellen til Sverige blir for stor, blir det vanskelig å konkurrere på pris til forbrukerne, sier han.

Lang diskusjon

Tall fra Infinitum, som drifter panteordningen her til lands, viser at det ble pantet 13,8 prosent flere svenske brus- og vannbokser i norske panteautomater i første halvår i år enn i fjor.

Det var ved inngangen til 2018 at sukkeravgiften ble økt med rundt 40 prosent for alkoholfrie varer og 80 prosent for sjokolade- og sukkervare.

Etter massiv kritikk fra næringen, gikk regjeringen i fjor høst inn for å reversere avgiftsøkningen på sjokolade- og sukkervarer.

Men avgiftsøkningen på alkoholfrie drikkevarer sto fortsatt urørt.

Ny løsning

I april foreslo et statlig utvalg blant annet å fjerne sukkeravgiften og erstatte den med en helseavgift. Det vil kunne innebære at avgiften forsvinner på sukkerfri brus eller drikkevarer uten tilsatt sukker, men beholdes på sukkerdrikker.

Brus- og ølprodusenten Ringnes er blant dem som ønsker seg en slik løsning. Selskapet opplyser at 80 prosent av brusen de nå selger, er uten tilsatt sukker.

– Med myndighetene med oss på laget kan vi over en viss tid se den sukkerholdige brusens død i Norge, sa administrerende direktør i Ringnes Anders Røed i juni.

Men om det skjer, er foreløpig usikkert.

– Du må nok vente til mandag med å få svar på det, skriver statssekretær Jørgen Næsje (Frp) i en epost til NTB.

(©NTB)