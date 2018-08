Rekordhøye bensinpriser

For første gang er veiledende bensinpris hos Circle K nå over 17 kroner. Det er ny rekord.

Bensinprisen har steget gjennom sommeren, og ny rekord ble satt fredag med veiledende literpris på 17,02 kroner.

Etter denne siste økningen har Norge den tredje høyeste bensinprisen i verden, etter Island og Hongkong, ifølge NRK.

Porteføljeforvalter Torbjørn Kjus i Vistin Trading forklarer at hovedårsaken er at den norske kronen er svært svak sammenlignet med amerikanske dollar nå. Varmen i sommer kan også ha hatt innvirkning for produksjonen av bensin. Han tror imidlertid ikke prisen påvirker forbruket i særlig stor grad.

– Det er ikke noe særlig priselastisitet i Norge. Folk forbruker omtrent like mye bensin om det koster 12 eller 17 kroner. Det er fordi vår disponible inntekt er høy, sier han.

