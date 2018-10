Rekordinntekter for Marine Harvest

Marine Harvest hadde driftsinntekter på 990 millioner euro i forrige kvartal, det høyeste nivået selskapet har hatt i et tredjekvartal.

– Dette har vært et meget godt kvartal for Marine Harvest. Etterspørselen etter laks fortsetter å øke globalt, noe som øker verdien på våre produkter og har gitt et rekordhøyt operasjonelt resultat i tredje kvartal, sier konsernsjef, Alf-Helge Aarskog.

Selskapets operasjonelle driftsresultat var på 207 millioner euro mot 194 millioner euro i samme kvartal i fjor.

Tidligere i måneden lanserte Marine Harvest et nytt samarbeid med internettgiganten Ali Baba i Kina. Kvartalsrapporten viser selskapet har hatt en omsetningsvekst på 33,4 prosent på det kinesiske markedet de siste 12 månedene.

(©NTB)

Mest sett siste uken