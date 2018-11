Rektor på Vinstra:  - Det er rørende å se hvordan elevene tar vare på hverandre

Fortvilelse, sorg og sinne, og omsorg for hverandre preger elevene på Vinstra vidaregåande skule torsdag.

VINSTRA (GD): 400 elever og 100 ansatte samlet seg i aulaen på skolen. Her fikk de informasjon fra politiet om hva som hadde skjedd. At to elever fra skolen var involvert i denne tragiske hendelsen.

Her fikk elevene mulighet til å snakke med hverandre og støtte hverandre.

– I all håpløsheten ser vi ungdom som stiller opp for hverandre. De har det vondt, men er samtidig sterke. De tar vare på hverandre, sier ordfører Rune Støstad.

Følg saken på gd.no

– Det er rørende, og godt, å se hvordan de tar vare på hverandre. Det er imponerende, sier rektor Leif Solheim. Han sier at denne tragiske hendelsen vil sette spor i ukevis, månedsvis og kanskje år.

Lensmannen: – Aldri trodd noe sånt kunne skje

– Dette er helt forferdelig. Dette er noe jeg aldri trodde jeg skulle oppleve, at en ung jente skulle blir drept her på Vinstra, sier en sterkt preget lensmann Jon Gaarden ved lensmannskontoret i Midt-Gudbrandsdal til GD.

Det var han som på vegne av politiet var på skolen torsdag formiddag for å informere elevene og de ansatte om det som hadde skjedd.

– Et helt lokalsamfunn som er rammet

– Det er et helt lokalsamfunn som er rammet. Mange klasser ved andre skoler er sterkt berørt i forhold til søsken. Vi har en stor oppgave med å ta vare på alle. Dette er en helt ekstraordinær situasjon. Det er viktig å huske at her er det flere familier som trenger oppfølging. Vi stiller opp rundt begge familiene med alt vi har. Og vi trekker nå inn ekstern ekspertise, sier Rune Støstad.

– Her handler det om hvordan vi alle står sammen. Dette var noe som ikke kunne skje. Alle kjenner hverandre og vi må være der for hverandre. Mange er redde. Ikke minst de yngste. Det er flere hundre unger som kjenner på dette. Vi har en stor jobb foran oss. sier Støstad.

– Mange vil kjenne på sinne. Det er naturlig. Og frykt. Men det viktigste er at vi er der for hverandre. Og hjelper hverandre til å gå framover.

Han legger til:

– Det er viktig at vi alle gjør vår oppgave så godt vi kan, for at alle i kommunen vår skal ha det bra. Det føles umulig nå, men vi må stille opp for hverandre.

Åpen skole også i dag

Skolen var oppe til klokken 23 onsdag kveld. I dag torsdag vil skolen også vært oppe utover ettermiddagen hvis elevene trenger det.

– Det er svært viktig at ungdommene får møtes, sier rektor Solheim.

Det vil bli opprettet en omsorgstelefon, som alle kan ringe. Nummeret legges ut på kommunens hjemmeside.

Se flere saker på gd.no

Mest sett siste uken