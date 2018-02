Remi Andreas (32) skal gå fra Bergen til Oslo hvis han får 100.000 «likes»

– Jeg har kommet meg ut av rusen, og dette vil hjelpe meg videre. Samtidig skal jeg samle inn penger til Kreftforeningen.

BERGENSAVISEN (BA): Remi Andreas Kvalheim fra Kvinnherad har fått 22.000 «likes» på Facebook-siden han har opprettet.

– Det er en god begynnelse. Sammen kan vi skape en stor forandring. Både for meg, samt alle som rammes av kreft, sier Remi Andreas til BA.

32-åringen har i tillegg til å ha slitt med sine egne rusproblemer, også opplevd kreftsykdommen på nært hold i familien.

Når han først bestemte seg for å gjennomføre et såpass stort prosjekt, tenkte han at han også i samme slengen kunne gjøre en god greie ut av det.

Skape noe positivt.

– Tre av mine tanter ble rammet av kreft. En av dem mistet vi. Det satte spor i meg. Jeg bestemte meg for å gjøre noe, forteller 32-åringen.

Håper på å få sponsorer

Remi Andreas forteller at han allerede har fått svært mange positive tilbakemeldinger og støtteerklæringer.

– Dette trykket har hjulpet meg masse. Det har gitt meg mange gode og fine opplevelser allerede.

– De sterkeste tilbakemeldingene jeg har jeg fått via private meldinger på Facebook fra mennesker som har kreft. Blant annet fra noen som får lindrende behandling, og som ønsker å gå sammen med meg. Det er sterkt, sier Remi Andreas.

Turen fra Bergen til Oslo er cirka 440 kilometer lang, og Remi Andreas planlegger å bruke 30 dager.

Med fem hviledager inkludert.

Les også: Kreftsyke Mette ønsker seg gavekort på praktisk hjelp

– Planen er å starte mellom 1. juli og 15. juli en gang. Jeg tror nok ikke legen min hadde latt meg gå i dag. Blant annet prøver jeg å legge på meg. I tillegg er det svært krevende forhold akkurat nå, og jeg hadde trengt en tur-ekspert, forteller 32-åringen.

Remi Andreas forteller at han er i full gang med å friske opp kunnskapen om kart og kompass.

Han har vært på tur før, men aldri så lenge som dette. Men han vet allerede nok til å komme seg fra etappe til etappe, forteller han.

– Jeg trenger også tid til å skaffe sponsorer. Dette for å kunne kjøpe utstyr. Når turen er over skal jeg selge alt dette, og donere pengene til Kreftforeningen. Jeg skal ikke sitte igjen med en eneste krone etter dette, legger han til.

«Jeg er klar for å gi meg selv tilbake»

Tanken er å legge ut videoer og meldinger på Facebook-siden etter hvert som han beveger seg over Hardangervidden, forteller Remi Andreas.

Han har kuttet all kontakt med sitt gamle miljø, og ser nå fremover. Han har også sluttet å røyke.

– Jeg tror naturen vil være med på å sette gode spor i meg. At jeg får oppleve masse glede, tårer og fine opplevelser på denne gåturen.

– Alle disse tilbakemeldingene og støtten er noe nytt for meg. Det er noe nytt med all denne positiviteten, og det kjennes veldig godt, legger han til.

Målet er å samle inn én million kroner til kreftsaken.

– Jeg er klar for å gi meg selv tilbake til mor, far og mine brødre. De har ventet lenge nok. Denne reisen kan endre alt. Både for meg, familie, venner, og alle de nevnte som uheldigvis har er kreftrammede. Jeg vil hjelpe, sier han.

Mest sett siste uken