Respiratorkapasiteten i Helse sør-øst er mer enn doblet i år

Helseforetakene i Helse sør-øst har siden mars mer enn doblet tallet på tilgjengelige respiratorer fra 280 til 588.

I tillegg blir det levert enda flere respiratorer i månedene som kommer.

– Dette gjør at vi utstyrsmessig er bedre rustet for en et økt antall koronapasienter som trenger intensivbehandling, sier avdelingsdirektør for somatikk og rehabilitering i Helse sør-øst, Siv Cathrine Høymork.

Det kommer ytterligere 71 respiratorer som er planlagt levert de neste månedene, opplyser Helse sør-øst. Fremover vil det ikke være utstyret som begrenser kapasiteten:

– Med et stort antall innlagte pasienter vil tilstrekkelig kyndig personell være en begrensende faktor, sier viseadministrerende direktør Jan Frich i Helse sør-øst.

