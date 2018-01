Resultatløst søk utenfor Tromsø: Håper ingen har missbrukt mayday-begrepet

Flere fartøy satt igang søk Grøtsundet utenfor Tromsø etter mayday-rop tidligere i kveld.

Bakgrunnen er at det klokken 16.15 var en båt midt i Grøtsundet som oppfattet to mayday-oppkallinger over radioen, melder Nordlys.

- På bakgrunn av dette har vi opprettet et større søk og leteaksjon med KV Heimdal, Redningsselskapets fartøy Gideon fra Tromsø og Skuld fra Skjervøy og flere mindre fartøy både fra Kystyverket og ellers som er i området, opplyser Tor Eirik Torkildsen hos Hovedredningssentralen for Nord-Norge til Nordlys.

- Fartøyer i området blir også bedt over kystradio om å sjekke fjorder og se om de ser noe. Foreløpig er søket resultatløst, opplyser han.

Klokken 19.15 har de valgt å avlsutte etter resultatløst søk:

- Etter at et mayday signal ble oppfattet i Grøtsundet nord for Tromsø er et større område gjennomsøkt av flere båter. HRS håper at det ikke er noen som misbruker mayday begrepet. HRS ønsker å takke samtlige involverte, opplyser de.Redningsselskapet har kommet med oppdateringer om søket på sin Twitter-konto:

Les flere saker på Nordlys sine hjemmesider.

Mest sett siste uken