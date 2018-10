Retten forkastet fengslingsanken til spionsiktet russer

Spionsiktede Mikhail Botsjkarev (51) blir sittende i varetekt. Det er klart etter at Borgarting lagmannsrett forkastet hans anke over fengslingen.

Botsjkarev ble i Oslo tingrett før helgen varetektsfengslet i to nye uker. Han anket kjennelsen, som nå er forkastet av lagmannsretten, ifølge VG.

I sin begrunnelse for fortsatt varetekt kom tingretten til at det fortsatt er mer sannsynlig at 51-åringen har begått de handlingene han er siktet for enn at han ikke har gjort det. Lagmannsretten erklærer seg enig og fastslår at russerens forsøk på å forklare sin atferd og andre opplysninger han har frambrakt i saken, ikke gir grunnlag for å si at mistanken mot ham er svekket.

Gjorde opptak på Stortinget

– Jeg deltok og gjorde opptak av fremførelser. Jeg oppførte meg på akkurat samme måte som jeg har gjort på tidligere arrangementer, sa russeren til pressen etter fengslingsmøtet i Oslo tingrett torsdag.

Det er drøyt to uker siden Botsjkarev ble pågrepet på Oslo lufthavn etter å ha deltatt på et IT-seminar på Stortinget i regi av Det europeiske senter for parlamentarisk forskning og dokumentasjon. Stortinget varslet Politiets sikkerhetstjeneste (PST), som mente russeren oppførte seg så påfallende at de fant grunnlag for å pågripe og sikte ham for ulovlig etterretningsvirksomhet til fordel for et annet land.

Bevis står i fare

«Retten viser til at etterforskningen fortsatt må anses å være i en tidlig fase, hvor det gjenstår flere vitneavhør og gjennomgang av elektroniske spor, og at det således fortsatt foreligger en nærliggende, konkret og reell fare for bevisforspillelse dersom siktede nå løslates», heter det i Oslo tingretts kjennelse.

Lagmannsretten er enig i tingrettens vurderinger og framhever i kjennelsen at «den personlige belastningen en fortsatt varetekt innebærer, må vike av hensyn til sakens alvor, unndragelsesfaren og bevisforspillelsesfaren».

