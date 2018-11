Retten om dømt overgriper i Finnmark: Savner sidestykke i norsk strafferett

Et tidligere samboerpar er i Øst-Finnmark tingrett dømt til fengsel i henholdsvis sju og tre år for gjentatte grove voldtekter av en fireåring.

Mannen ble dømt til sju år, mens kvinnen ble dømt til tre års fengsel. Dommen var i tråd med aktors, statsadvokat Torstein Hevnskjels, påstand, melder NRK.

Retten slår fast at mannen på en særdels kynisk og utspekulert måte manøvrerte seg i posisjon til å begå overgrepene. I retten kom det fram at han hadde skremt sin samboer ved å si at en pedofili-mafia krevde bilder og video av overgrepene de begikk. Samboeren er lettere psykisk utviklingshemmet.

«Det savner sidestykke i norsk strafferett», heter det i dommen.

Den tiltalte mannen gjorde det klart i retten at det var han som tok initiativet til overgrepene, og han mente ekssamboeren ikke burde straffes. Mannen anket dommen på stedet.

Rettssaken gikk bak lukkede dører av hensyn til de impliserte, i første rekke fornærmede.

(©NTB)

Mest sett siste uken