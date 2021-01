Retten: PST hadde ikke tunnelsyn i Bertheussen-etterforskningen

Oslo tingrett konkluderer med at det ikke er noen holdepunkter for at politiet og PST har hatt tunnelsyn i etterforskningen av Laila Anita Bertheussen.

Bertheussen ble dømt til fengsel i ett år og åtte måneder, blant annet for angrep på demokratiet, da dommen falt fredag. I begrunnelsen fremhevet dommer Yngvild Thue at det ikke er noen holdepunkter for Bertheussens anklager mot etterforskningen til PST og politiet. – Retten har under hovedforhandlingen fått presentert resultatene fra etterforskning. Retten er ikke i tvil om at saken er usedvanlig grundig etterforsket. Det er ingen holdepunkter for å si at PST har hatt tunnelsyn, sa Thue. (©NTB)

