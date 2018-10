Retten ville ikke isolere dobbeltdrapssiktet i Trondheim

Den 18 år gamle afghaneren som er siktet for to drap i Trondheim 17. september, er varetektsfengslet i to nye uker, men retten sa nei til isolasjon.

– Det ble begjært isolasjon i to uker, av hensyn til etterforskningen i saken. Retten ga oss ikke medhold i dette, men avgjørelsen blir anket, og siktede blir sittende i isolasjon inntil lagmannsretten har behandlet anken, sier politiadvokat Hans Vang hos politiet i Trøndelag.

Den 18 år gamle afghaneren ble skutt i beinet av politiet under pågripelsen på Trondheim sentralstasjon 17. september.

Mannen er siktet for å ha drept kameratene sine Nasratullah Hashimi (19) og Reza Alizada (17) 17. september. Han er også siktet for drapsforsøk på en tredje person. 18-åringen har sittet i varetekt siden pågripelsen.

Spesialenheten for politisaker har tidligere opplyst at politiet valgte å skyte den dobbeltdrapssiktede 18-åringen fordi han påførte seg selv flere knivstikk.

