Rettskommentator overrasket over juryens kjennelse

Rettskommentator Inge D. Hanssen er overrasket over at juryen svarte forskjellig på om Eirik Jensen er skyldig i de to tiltalepunktene i saken mot ham.

Juryen kom fram til at Jensen er skyldig i grov korrupsjon, men at han ikke er skyldig i medvirkning til innføring av hasj. – Jeg er overrasket. Jeg hadde ventet ja på begge spørsmålene eller nei på begge, sier Hanssen til TV 2. Han stiller spørsmål ved hva Jensen skulle la seg korrumpere for, hvis det ikke var for narkotikainnførselen. – Dette er overraskende for meg, for etter min oppfatning henger dette sammen. Ifølge tiltalen skulle han ha hjulpet til med hasjsmugling mot betaling. Nå er det bare det ene igjen, da mener jeg det er litt dårlig sammenheng i juryens svar, sier Hanssen. Juryens avgjørelse skal nå vurderes av fagdommerne, som enten kan velge å sette den til side eller ta den til følge. (©NTB)

