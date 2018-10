Rettspsykiater skal vurdere Makaveli Lindéns tilregnelighet

Spesialist i psykiatri Synne Sørheim skal begynne vurderingen av drapssiktedes tilregnelighet under avhørene i Dijon tirsdag.

Svenske Makaveli Lindén, som er siktet for drapet på Majorstuen, skal avhøres av en fransk dommer. Til stede i rettssalen er flere personer fra norsk politi, psykiater og Lindéns franske og norske advokater.

– Spesialist i psykiatri Synne Sørheim skal være her for å observere siktede, for å vurdere både hans tilregnelighet og psykiske helse, sier politiadvokat Christian Hatlo til NTB.

Lindén norske advokat Øystein Storrvik var klokken 9 på vei inn for å snakke med 20-åringen.

– Vi har fått all den tiden vi trenger før avhørene begynner, sier han.

Storrvik vil ikke si hva slags rapporter han har fått om siktedes helsetilstand.

(©NTB)

Mest sett siste uken