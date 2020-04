Rettssak etter drap på 15-åring stenges på grunn av koronafrykt

Gjøvik tingrett lukker dørene under rettssaken mot en 45 år gammel mann som er tiltalt for å ha drept adoptivsønnen, Oscar Andre' Ocampo Overn (15) i fjor.

Det bekrefter aktor i saken, Thorbjørn Klundseter, overfor TV 2. Bakgrunnen er frykt for koronasmitte.

Oscar André Ocampo Overn ble innlagt på sykehus med livstruende skader etter å ha blitt utsatt for vold i familiens hjem på Kapp i Østre Toten kommune 9. oktober i fjor.

Gutten fikk omfattende sirkulasjonssvikt og surstoffmangel i hjernen og døde av skadene på Ullevål sykehus mandag 4. november.

Den 45 år gamle faren er tiltalt for drap, seksuell omgang med barn under 14 år og for frihetsberøvelse begått overfor den dreptes mor i forbindelse med drapshandlingen. Han har erkjent straffskyld for drap og overgrep.

Siden overgrepene som omtales i tiltalen, er begått overfor slektning i rett nedstigende linje, omfatter tiltalen også straffelovens bestemmelse om incest.

Samtlige vitner i saken vil bli ført via video. De eneste som vil være til stede i retten, er moren til gutten og den drapstiltalte faren. Pressen kan følge saken på nettet.

Rettssaken starter i Gjøvik tingrett tirsdag 21. april. Det er satt av fire dager til saken.

(©NTB)