Rettssaken etter Vinstra-drapet berammet til juni

Rettssaken mot den 16 år gamle gutten som er siktet for drapet på en jevnaldrende jente i Vinstra i oktober, er berammet for Nord-Gudbrandsdal tingrett i juni.

Ifølge Gudbrandsdølen Dagningen er saken berammet til uke 25 og 26, noe som trolig betyr en oppstart i tinghuset i Lillehammer mandag 17. juni neste år. Det opplyser tingretten til avisen.

16-åringen som er siktet for drapet, ble sist fredag varetektsfengslet for ytterligere to uker med brev-, besøks- og medieforbud, samt delvis isolasjon ettersom personer under 18 år ikke kan ilegges fullstendig isolasjon. Han får også lov til å få besøk fra foreldrene under oppsyn.

Gutten er siktet for å ha drept en 16 år gammel jente i et boligområde på Sorperoa på Vinstra i Oppland onsdag 31. oktober. I tillegg er han siktet for grov kroppsskade mot en voksen mann som ble påført kutt i beinet da han kom til åstedet.

Politiet har hittil vært svært sparsomme med opplysninger i saken.

