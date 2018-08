Riksadvokaten: Langt unna svenske tilstander i Norge

Det er ingen svenske tilstander, men en alvorlig situasjon vi må gjøre noe med, sier Riksadvokaten om utviklingen av gjengkriminaliteten i Oslo-området.

Tirsdag møtte Tor-Aksel Busch politimestrene i Oslo og Øst, sjefen i Kripos og statsadvokaten i Oslo for å høre om hvordan de tar opp kampen mot de kriminelle gjengene.

Riksadvokaten sier etter møtet at det er langt igjen før det finnes områder hvor politiet ikke kan gå inn, men sier at slike heller ikke skal finnes i Norge.

– Det er langt før vi har såkalte svenske tilstander i Norge, men det skal vi heller ikke ha i vårt land, sier Busch til NTB.

Det var Busch som kalte inn til møtet, som ble holdt på hans kontor.

– Hensikten med møtet er å få en oppdatert og ærlig situasjonsbeskrivelse, diskutere og koordinere den videre oppgavefordelingen, samt påse at hele etaten, både på et strategisk og et operativt plan, trekker i samme retning, skrev riksadvokatembetet i en epost til NTB mandag. Videre heter at gjengproblematikken følges nøye og er en del av Riksadvokatens sentrale prioriteringer.

– Vold, trusler og annen kriminalitet som vi erfarer i disse miljøene, skaper utrygghet i befolkningen og er noe vi tar på største alvor, står det i uttalelsen.

