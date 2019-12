Riksadvokaten positiv til forslag om å avkriminalisere enkelte brudd på narkotikaloven

Et utvalg la nylig fram forslag om å avkriminalisere enkelte brudd på narkotikaloven. Riksadvokaten er positiv og mener det kanskje er behov for å tenke nytt.

– For meg så er det bare å gå femti meter ned i gata her, og så kan jeg jo selv se at vi ikke nødvendigvis bare har suksesshistorier å vise til når det gjelder narkotikapolitikken i Norge, sier riksadvokat Jørn Maurud til NRK.

– Så her er det kanskje grunn til å tenke annerledes, sier han.

Et regjeringsoppnevnt utvalg la torsdag fram sitt forslag til en ny rusreform for helseminister Bent Høie (H).

