Riksantikvaren ber om fritak fra hytteforbudet på Vega

Riksantikvaren ber Vega kommune om at enkelte frivillige fuglevoktere kan overnatte på hyttene sine, slik at de kan ivareta verdensarvområdet på øyene.

Vegaøyan på Helgelandskysten står på UNESCOs verdensarvliste, blant annet på grunn av den lange tradisjonen med ærfuglrøkting.

– Da Vegaøyan ble verdensarv, forpliktet vi i Norge oss til å gjøre alt vi kan for å ta vare på stedet for dagens og fremtidige generasjoner. Vi er avhengige av en stor ærfuglbestand. Fuglevokterne gjør en viktig innsats for å ta vare på denne bestanden, sier riksantikvar Hanna Geiran i en pressemelding.

Derfor ber riksantikvaren nå kommunen om å lempe på overnattingsforbudet for fritidsboliger, noe kommunen har rett til å gjøre.

