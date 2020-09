Riksmekleren: Reell fare for streik i varehandelen

Riksmekleren sier det er reell fare for at 5.000 ansatte i bygg- og dagligvarehandelen kan gå ut i streik når fristen for meklingen går ut natt til lørdag.

– Dette er en vanskelig mekling i likhet med alle andre meklinger som har kommet inn i år. Det er mange bransjer som har økonomiske utfordringer og sliter. Samtidig er det noen bransjer som ikke i samme grad er berørt av de økonomiske utfordringene i Norge, sier riksmekler Mats Wilhelm Ruland til NRK. Natt til lørdag utløper fristen for meklingen mellom arbeidstakernes organisasjon Handel og Kontor og arbeidsgiverne i Virke. Drøyt 5.000 arbeidstakere kan bli tatt ut i streik i første omgang, blant dem Biltema og Byggmaker, samt en rekke dagligvarebutikker over hele landet, skriver Handel og Kontor i en pressemelding. Kjernen i uenigheten er sykelønnskrav, ifølge Handel og Kontors leder Christopher Beckham. – Jeg opplever at det er veldig stor streikevilje. Vårt viktigste krav er at du skal få full lønn og feriepenger under sykdom, betalt av arbeidsgiver, sier Beckham. (©NTB)

