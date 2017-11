Riksrevisjonen med krass kritikk: - Mangler kontroll på Nav-penger

Frykter at dagpenger går til folk som ikke er arbeidsledige.

Tirsdag la Riksrevisjonen fram sin årlige revisjon av den statlige pengebruken, og blant dem som får krass kritikk, er arbeids- og velferdsetaten (Nav) og Arbeids- og sosialdepartementet.

«Riksrevisjonen finner det kritikkverdig at Arbeids- og sosialdepartementet ikke har fulgt arbeids- og velferdsetatens forvaltning av dagpengeordningen godt nok opp», skriver Riksrevisjonen i sin rapport.

Riksrevisjonen konstaterer at Nav rett og slett «ikke har tilstrekkelig saksbehandlingskvalitet» når det gjelder utbetaling av dagpenger.

«I 2016 utbetalte arbeids- og velferdsetaten 15,45 milliarder kroner i dagpenger. Riksrevisjonens rapport viser at det er en rekke svakheter ved etatens arbeid med dette», påpeker Riksrevisjonen.

RYDDEJOBB: Nav-direktør Sigrun Vågeng får mye å rydde opp i etter Riksrevisjonens rapport og kritikk av NAVs dagpengeutbetaling.

- Vi konstaterer at arbeids- og velferdsetatens behandling av dagpengesaker ikke har god nok kvalitet. Rapporten vår påpeker at etaten ikke sikrer at de som mottar dagpenger, er reelle arbeidssøkere, uttaler riksrevisor Per-Christian Foss i en pressemelding.

Stiller ikke krav til flytting



I henhold til folketrygdloven må man være reell arbeidssøker for å ha rett til dagpenger, og som reell arbeidssøker må man være villig til å ta arbeid, heltid eller deltid hvor som helst i Norge.

Men Nav-kontorene som Riksrevisjonen har intervjuet, opplyser at de ikke har stilt krav til mobilitet i 2016.

- Manglende praktisering av krav til aktivitet eller mobilitet kan føre til at dagpengemottakere mottar ytelsen uten å oppfylle kravet om å være reell arbeidssøker, sier Foss.

63.000 fikk nei på søknad

Utbetalingen i dagpenger, på totalt 15,45 milliarder kroner i fjor, er en økning på nær 1,7 milliarder kroner fra året før. Gjennomsnittlig antall dagpengemottakere økte fra 67.100 i 2015, til 75.800 i 2016.

Totalt behandlet Nav i overkant av 170.000 dagpengesøknader i fjor. Av disse ble rundt 63.000 saker avslått, det vil si cirka 37 prosent av sakene.



Riksrevisjonen viser til at andelen av søknader om dagpenger som avslås på grunn av manglende dokumentasjon er høy, og at utredningen av søknader før vedtak fattes, i mange tilfeller mangelfull.



«Revisjonen viser at arbeids- og velferdsetatens internkontroll ikke sikrer at feil i saksbehandlingen fanges opp før vedtak fattes. 9400 personer påklaget dagpengevedtak i 2016, og over halvparten av de påklagede vedtakene ble omgjort», står det i rapporten.

Bruker lite sanksjoner

Riksrevisjonens påpeker dessuten at Nav i liten grad benytter sanksjoner dersom kravene som stilles til en arbeidssøker ikke følges.

«For å motta en ytelse skal det stilles krav til ulike former for medvirkning og aktivitet for å komme i arbeid. Analyser av dataene som revisjonen har mottatt, viser at sanksjoner i begrenset grad benyttes når krav om å være reell arbeidssøker ikke er overholdt», står det i revisjonen.

De viser i tillegg til at det ikke er etablert tilstrekkelige rutiner for å sikre at opplysninger om arbeidstid på meldekortet er riktig slik at korrekte dagpengeutbetalinger skal kunne beregnes.

«Ett NAV-kontor tok våren 2016 initiativ til å kontrollere faktisk arbeidstid for samtlige dagpengemottakere i kommunen. I 72 av 210 dagpengesaker var det ikke samsvar mellom hva den arbeidssøkende hadde oppgitt på meldekortene og hva arbeidsgiver hadde innrapportert», opplyser Riksrevisjonen.

Anbefaler flere tiltak

Riksrevisoren mener det er viktig at Arbeids- og sosialdepartementet nå tar tak i svakhetene hos Nav.

- Arbeids- og velferdsetaten må sørge for at forvaltningen av ordningen har god kvalitet, også for å opprettholde tilliten til dagpengeordningen som en viktig del av det sosiale sikkerhetsnettet, sier Foss.

Riksrevisjonen anbefaler at departementet gjør følgende:

Følger opp at arbeids- og velferdsetaten har tilstrekkelig saksbehandlingskvalitet på dagpengeområdet.

Påser at arbeids- og velferdsetaten sikrer at de som mottar dagpenger er reelle arbeidssøkere.

Sørger for at tilgjengelige sanksjoner benyttes når kravet om å være reell arbeidssøker ikke er overholdt.





- Svak informasjonssikkerhet

I sin regnskapsrevisjon, som ble offentliggjort klokken 13 tirsdag, kritiserer også Riksrevisjon informasjonssikkerhet i flere statlige virksomheter.

«Det er vesentlige svakheter ved informasjonssikkerheten i flere statlige

virksomheter, deriblant Oljedirektoratet», påpekes det.

- Det er sterkt kritikkverdig at direktoratet fortsatt ikke har et tilfredsstillende styringssystem for informasjonssikkerhet, sier Foss.

