Ringerike: Mann fikk tre over seg og døde

En mann i 60-årene døde da han fikk et tre over seg under trefelling i Ådal i Ringerike kommune i Buskerud søndag.

Mannen var ute for å felle trær i forbindelse med klargjøring av en sykkelløype på Høgfjell. Det dreide seg om en dugnad, ifølge politiet.

– De nøyaktige omstendighetene har vi ikke kontroll på, og vi har derfor reist opp til stedet. Det var ingen vitner til hendelsen, så vi er usikre på når i dag dette skjedde, sier operasjonsleder Øystein Eikedalen i Sørøst politidistrikt til NTB.

Politiet fikk melding om saken klokken 11.25. Mannens pårørende er varslet, opplyser politiet.

