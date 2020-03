Ringsaker: Mann i 20-årene siktet for overgrep mot barn

En mann i 20-årene fra Ringsaker er varetektsfengslet i to uker, siktet for seksuelle overgrep mot en jente under 14 år.

Mannen ble pågrepet tirsdag denne uken og ble framstilt for varetekt onsdag, opplyser politiet. Av hensyn til etterforskningen ønsker ikke politiet å si når forholdene som mannen er siktet for, fant sted. – Men det jeg kan si, er at det er snakk om gjentatte forhold. Siktede er avhørt, og vi er i gang med avhør av vitner. Saken blir etterforsket bredt, og vi anser den som svært alvorlig, sier politiadvokat Marie Nyhus i Innlandet politidistrikt til NTB. Mannen samtykket til varetekt, men erkjenner ikke straffskyld. (©NTB)

