Ringsakerfjellet stengt ned etter kraftig snøvær

Store snømengder gjør at entreprenørene rett og slett ikke rekker å åpne hytteveiene i Ringsakerfjellet og på Sjusjøen før helgen tar til.

– Nei, det blir ikke anledning til å komme på hytta i dag, sier Odd Sørli i Phil AS til NRK.

Selskapet driver en 250.000 dekar stor eiendom på Ringsakerfjellet på vegne av nesten 800 eiere. Alle veiene i området er stengt.

– Akkurat nå er det uframkommelig på grunn av mye snø og sterk vind. Vi kommer nok til å holde veiene stengt til i morgen, sier Sørli.

Også Storåsen AS, som har ansvaret for brøytingen til 650 hytter innenfor bommen på Storåsen, opplyser at veien tidligst vil åpne lørdag morgen.

(©NTB)

Reklame Her kan du levere Eurojackpot