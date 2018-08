Roald Amundsens polarskip Maud tilbake til Asker etter over 100 år

Hundre år etter at polfarer Roald Amundsen seilte ut fra hovedstaden i sitt nye skip Maud, kommer skipet hans lørdag omsider tilbake i Asker der det ble bygget.

«For isen er du bygget, og i isen skal du tilbringe din beste tid, og der skal du løse din oppgave. Med vår dronnings tillatelse døper jeg deg Maud».

Slik lød Roald Amundsens ord da han knuste en isklump mot skroget på sitt splitter nye polarskip og døpte skipet Maud, kalt opp etter Norges daværende dronning.

Lørdag blir det gamle polarskipet slept innover Oslofjorden og returnerer omsider til Vollen i Asker, stedet det ble bygget i 1917.

Det er prosjektet «Maud Returns Home» som har stått bak hevingen og fraktingen av Amundsens polarskip, som har ligget i nesten 90 år halvveis under vann på en strandkant nord i Canada.

– Hele båten er veldig tæret av tiden, men til å være en 100 år gammel båt som har ligget på havets bunn i 90 år, er den i god forfatning. Det er ikke råte i noe av treet, sa prosjektleder Jan Wanggaard til Bergens Tidende da skipet ble slept inn Byfjorden i Bergen tidligere i august.

Isen over Nordpolen

På sin berømte sydpolferd i 1910–1912 fikk Amundsen låne Fridtjof Nansens skip Fram. Men i forkant av sin neste ekspedisjon derimot, fikk Amundsen bygd sitt eget polarskip, Maud, som ble bygd av båtbygger Christian Jensen i Vollen i Asker.

Amundsen seilte ut fra Christiania i 1918 med mål om å drive med isen over Nordpolen. Men etter flere år fast i isen, seilte de gjennom Nordøstpassasjen, sjøveien nord for Russland mellom Europa og østkysten av Asia.

Ekspedisjonen ble forsinket i flere år av ulike årsaker og Amundsen solgte etter hvert skipet til Hudson's Bay Company. Maud forliste til slutt i 1931 i Cambridge Bay i Nordvestpassasjen, nord i Canada. Der har skipet siden ligget som vrak ved en strandkant i nærmere 90 år og blitt en attraksjon for dykkere.

Selv om Roald Amundsen hadde stor suksess som polfarer, blir Maud-ekspedisjonen ofte ansett som en av hans mindre vellykkede prosjekter. Amundsen nådde aldri sitt mål om å drive skipet med isen over Nordpolen – et mål han for øvrig nådde noen år senere da han fløy over polpunktet med luftskipet Norge i 1926.

Veien hjem

I 1990 ble vraket kjøpt av Asker kommune for én dollar, og prosjektet «Maud Returns Home» startet i 2011 med mål om å få polarskipet hjem til Asker. I 2016 ble vraket hevet og har ligget på Grønland siden i fjor. 23. juni i år ble skipet slept fra vestkysten av Grønland og nådde søndag 5. august omsider norske farvann.

Maud har den siste uken blitt slept langs norskekysten for å vises fram, før den lørdag 18. august altså omsider ankommer Vollen i Asker, hvor det hele startet for over 100 år siden. Polarskipet vil ankomme Vollen klokken 13 i den samme bukta hvor Maud ble sjøsatt for 101 år siden, og det ligger an til å bli en stor folkefest når skuta nå endelig vender hjem.

– Det har vært en lang reise både for Maud og for oss. Prosjektet har bydd på store utfordringer, så denne hjemkomsten føles veldig deilig. Vi har omsider nådd enden på reisen og vi gleder oss veldig til å endelig få henne helt hjem, sier prosjektleder Jan Wanggaard til NTB.

Etter planen skal det bygges et museum på Vollen for det hjemvendte skipet, som skal først skal en runde i indre Oslofjord.

