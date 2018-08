Robot skal levere brev og pakker hjem til nordmenn

Posten har nettopp mottatt sin første brev- og pakkerobot. Senere i høst skal den i sving med å kjøre ut brev og pakker til folk i Kongsberg.

Roboten er den første av sitt slag, og tanken er at den nesten kan erstatte postkassen. Planen er at den skal kjøre ut fra Postens lager på egen hånd på kvelden, og at folk får varsel om at det er post på vei mot deres nærområde. Dermed kan de selv velge når og hvor de vil hente den ut.

Det aller første eksemplaret av roboten kom til Norge fra USA for tre dager siden, og tirsdag ble den vist fram under Arendalsuka med samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (Frp) til stede. Statsråden fikk æren av å motta det aller første brevet fra maskinen.

– Roboten som bokstavelig talt står her, skal nå få installert mye norsk teknologi, slik at den kan testes for postlevering på Kongsberg i høst, sto det i brevet, som Postens konsernsjef Tone Wille hadde undertegnet.

Hun slår fast at selvkjørende postkasser ikke er framtidsvisjoner, men virkelighet.

Brev- og pakkeroboten er utviklet i samarbeid med selskapet Buddy Mobility, som holder til i California, men som har norsk gründer.

(©NTB)

Mest sett siste uken