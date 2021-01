Røde Kors ber kommunene åpne skolene for barnas skyld

Organisasjonen ber kommunene sørge for at barn og unge kan få gå på skolen og få tilgang på helsesykepleiere.

– Mange barn kan bli isolert i de nærmeste ukene, og dette er spesielt uheldig for barn og unge som er i de mest sårbare situasjonene, sier generalsekretær Bernt G. Apeland i Røde Kors.

– Vi ber kommunene prioritere å holde skolene åpne og beholde helsesykepleiere tilgjengelig for barna så mye som mulig, fortsetter han.

Røde Kors peker på at mange barn har hatt det tøft i koronaperioden, og viser samtidig til at mange kommuner med høyt smittetrykk klarer å kombinere et bra fysisk skoletilbud med godt smittevern.

En av bekymringene er flere meldinger om overgrep og vold i hjemmene i jula.

– Når skolene eller barnehagene stenger ned, mister mange barn som lever med vold og overgrep de trygge omsorgspersonene og blir overlatt til seg selv, sier Apeland.

