Røde Kors: Forberedt på å stille opp etter skredkatastrofen i lang tid

Røde Kors sier de er innstilt på å fortsette arbeidet i Gjerdrum i lang tid etter skredkatastrofen. Nå rettes den frivillige innsatsen mot omsorgstjenestene.

– Vi må fortsette å stille opp for de omkomne, de etterlatte og de evakuerte for å bidra så godt vi kan i denne tunge tiden, sier distriktsleder Kine Grande i Akershus Røde Kors i en pressemelding.

Hun er glad for at de frivillige organisasjonene på ulike vis kan bistå de berørte og det offentlige etter en slik katastrofe. Røde Kors er forberedt på å fortsette den frivillige innsatsen i lang tid fremover.

– Nå som akuttfasen er over, vil vi særlig fokusere innsatsen mot omsorgstjenestene. Blant annet vil vi fortsette å drifte besøkssenteret for de evakuerte, og sørge for at de som forlot alt, har klær, hygieneartikler og andre nødvendigheter. Mange vil fremdeles ha behov for psykososial støtte, og vi ønsker å gi aktivitetstilbud for barn og unge, sier Grande.

Både Røde Kors og i de andre organisasjonene har mange meldt seg for å bidra.

– Hele lokalsamfunnet har mobilisert, og det har vært en imponerende innsats fra mange lag og foreninger, forteller Kine Grande.

(©NTB)

