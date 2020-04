Røde Kors stiller ut den eneste gjenværende hvite bussen i Norge

En av de hvite bussene som i 1945 hentet skandinaviske fanger ut av konsentrasjonsleirer i Tyskland, stilles nå ut ved Røde Kors' nasjonalkontor i Oslo.

20. april (mandag) var det 75 år siden de hvite bussene kjørte rundt 4.000 skandinaviske fanger ut fra den tyske konsentrasjonsleiren i Neuengamme til frihet i sine hjemland.

120 hvitmalte busser med et tydelig rødt kors hentet fangene – og bussen som nå står utstilt i Oslo ble brukt i aksjonen. Røde Kors, som sto sentralt i redningsaksjonen, er i dag i besittelse av bussen, den eneste gjenværende i Norge.

– Aksjonen med de hvite bussene er en av de største humanitære operasjonene som noensinne er gjennomført i norsk og skandinavisk historie, sa generalsekretær Bernt G. Apeland i Røde Kors under åpningen.

Åpningen ble på grunn av koronasituasjonen strømmet på Facebook.

– Holocaust er en skamplett på vår kollektive samvittighet, også i Norge. I en tid da antisemittismen øker i Europa og verden, har vi et ansvar for at kunnskapen om folkemordet lever videre, sa statsminister Erna Solberg (H) på video under åpningen.

