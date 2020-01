Rødt ber om at norske styrker hentes hjem fra Irak

Rødt-leder Bjørnar Moxnes ber regjeringen om å trekke norske styrker ut av Irak på grunn av den spente stemningen mellom USA og Iran.

– Når USA utfører attentat mot iranske og irakiske ledere i Irak og det varsles gjengjeldelse, så er det en åpenbar risiko for at det kan ramme norske styrker i Irak. Det er farlig for soldatenes sikkerhet, og framfor alt øker det risikoen for at Norge dras inn i USAs krigshissing, som kan utløse en ødeleggende krig, sier Rødt-leder Bjørnar Moxnes til Dagbladet.

Norge har for tiden et styrkebidrag på 70 personer i Irak, stasjonert ved den amerikanskdrevne Ain al-Asad-flybasen i Anbar-provinsen. Søndag ba nasjonalforsamlingen i Irak regjeringen om å kaste ut den USA-ledede koalisjonen som har kjempet mot IS i landet.

Det skjer etter at USA fredag likviderte en iransk general i Iraks hovedstad Bagdad.

Moxnes sender mandag et brev til utenriksministeren og forsvarsministeren der han ber dem komme til Stortinget og blant annet redegjøre for hva som skal skje med norske styrker i Irak når konflikten eskalerer.

Også Frps Christian Tybring-Gjedde og SV-leder Audun Lysbakken sier til Dagbladet at de mener Norge bør trekke styrkene ut av Irak.

Den videre skjebnen til det norske bidraget vil bli avklart i samtale med irakiske myndigheter, opplyste forsvarssjef Frank Bakke-Jensen (H) til NTB søndag.

(©NTB)