Rødt nivå på alle videregående skoler i Oslo

Videregående skoler og voksenopplæringen skal drive på rødt nivå fra mandag for å begrense smittespredningen i hovedstaden.

Det sa skolebyråd Inga Marte Thorkildsen (SV) da Oslo kommune presenterte nye og strengere koronatiltak fredag.

Rødt nivå innebærer blant annet skjerpede krav til avstand og kontakt på skolene.

– Det må være minst en meters avstand mellom lærere og elever i alle situasjoner, sa skolebyråden.

– Å gå til rødt nivå på videregående skole er et stort inngripen i elevenes liv. Erfaringene fra denne våren viste at mer hjemmeskole førte til mindre læring og en mer krevende livssituasjon for flertallet av elevene, sa Thorkildsen.

Hun understreker at rødt nivå ikke betyr stengte skoler.