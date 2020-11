Rødt nivå på ungdomsskolene i Nordre Follo

Fra og med tirsdag innføres det koronaberedskap på rødt nivå i ungdomsskolene i Nordre Follo kommune.

Kommunen følger dermed Oslo, hvor det tidligere mandag ble klart at byrådet gjør det samme, skriver Østlandets Blad.

I en pressemelding opplyser Nordre Follo kommune at dette gjøres for å begrense smitten i samfunnet og for å unngå skolestengning.

Rødt nivå betyr ikke at skolene stenges.

Det vurderes også ytterlige tiltak rettet mot ungdom av kommuneoverlegen i Nordre Follo kommune.

(©NTB)

Reklame NÅ: Knalltilbud på bestselgeren fra Garmin